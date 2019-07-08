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Операторы бытовых отходов получат налоговые льготы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Операторов по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) могут освободить от НДС и налога на прибыль. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Госдума уже приняла в первом чтении, а второе чтение запланировано на одном из ближайших пленарных заседаний палаты.
Документ, внесенный Правительством, предусматривает освобождение от НДС услуг, оказываемых региональными операторами обращения с ТКО. При этом регионам предоставляется право устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет.
С начала 2019 года в России заработала новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. В новой системе их транспортировка и утилизация возложена на региональных операторов. Плата за вывоз отходов, которую они станут получать, будет зависеть от предложенных ими тарифов. По данным Минприроды, с 2019 года платеж за вывоз мусора вырастет не более чем на 5%.
Ранее Владимир Путин своим указом поручил Правительству до 1 января 2020 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов. Она должна предусматривать интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с ТКО и отражение сведений об обороте ТКО по каждому субъекту Федерации.
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Комментарии
Компании , Владимир Путин , Госдума
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