Операторы бытовых отходов получат налоговые льготы

Операторов по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) могут освободить от НДС и налога на прибыль. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Госдума уже приняла в первом чтении, а второе чтение запланировано на одном из ближайших пленарных заседаний палаты.

Документ, внесенный Правительством, предусматривает освобождение от НДС услуг, оказываемых региональными операторами обращения с ТКО. При этом регионам предоставляется право устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет.

С начала 2019 года в России заработала новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. В новой системе их транспортировка и утилизация возложена на региональных операторов. Плата за вывоз отходов, которую они станут получать, будет зависеть от предложенных ими тарифов. По данным Минприроды, с 2019 года платеж за вывоз мусора вырастет не более чем на 5%.