Грузчикам из Шереметьева подняли зарплату в 5 раз

Грузчики в аэропорту Шереметьево начали получать выплаты от 200 тысяч рублей ежемесячно, сообщают принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости». По данным издания, на резкое увеличение зарплаты руководство аэропорта пошло из-за проблем, связанных с обработкой багажа.

В июне грузчики получили выплату, в пять раз превышающую их средний ежемесячный заработок: вместо 45 тысяч сотрудники аэропорта поучили по 200-211 тысяч рублей. Зарплата операторов погрузчиков оказалась ещё больше — около 290 тысяч.

По данным издания, увеличение выплат связано со сложностями в обработке багажа, возникшими из-за нехватки персонала. Отмечается, что в конце июня примерно девять тысяч единиц груза не удалось оправить по назначению.