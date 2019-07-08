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Грузчикам из Шереметьева подняли зарплату в 5 раз 

Рамблер + ещё 23 18 минут назад
Грузчики в аэропорту Шереметьево начали получать выплаты от 200 тысяч рублей ежемесячно, сообщают принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости». По данным издания, на резкое увеличение зарплаты руководство аэропорта пошло из-за проблем, связанных с обработкой багажа.
В июне грузчики получили выплату, в пять раз превышающую их средний ежемесячный заработок: вместо 45 тысяч сотрудники аэропорта поучили по 200-211 тысяч рублей. Зарплата операторов погрузчиков оказалась ещё больше — около 290 тысяч.
По данным издания, увеличение выплат связано со сложностями в обработке багажа, возникшими из-за нехватки персонала. Отмечается, что в конце июня примерно девять тысяч единиц груза не удалось оправить по назначению.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что ситуация нормализуется к середине августа. «Ведомости» пишут, что с этой целью аэропорт планирует принять на работу ещё 400 грузчиков, а также использовать «семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы».
Комментарии122
Компании , Видео , Другое , Личный счет , Евгений Дитрих , Демьян Кудрявцев , Аэропорт Шереметьево , Ведомости
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