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В Сбербанке раскрыли затраты на хранение бумажных архивов 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ежегодно Сбербанк тратит 2,5 млрд рублей в год на хранение 12 млрд листов документов, общая площадь хранилищ составляет 70 тыс. кв. м., указано в презентации, показанной вице-президентом банка Анной Поповой на парламентских слушаниях в Госдуме.
«Сбербанк хранит 12 млрд листов документов (стоимость хранения 2,5 млрд рублей в год). Общая площадь архивохранилища — 70 тыс. кв. м», — продемонстрировала Попова слайд презентации.
«Раз уж зашла речь о хранении, 70 тысяч квадратных метров архивного хранилища, 12 млрд документов — это только цифры по Сбербанку, давайте умножим их на всю страну. Какой объем неэффективных затрат мы получим, и как от этого избавляться? Естественно, одномоментного перехода от бумаги на электронное полностью взаимодействие не произойдет. Мы ещё очень долгое время будем выводить бумагу», — прокомментировала Попова представленную презентацию.
Она подчеркнула, что несмотря на то, что общество привыкло к документообороту в бумаге, администрирование бумажными документами связано с рисками в части сохранности и восстанавливаемости бумаги. Попова добавила, что электронными документами проще владеть — их проще хранить, проще восстанавливать и др. С другой стороны, следует учитывать «риски новой экономики» в части обучения населения работе с новыми сервисами, а также киберпреступности и др.
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Комментарии
Компании , Анна Попова , Сбербанк России , Госдума
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