Без алкогольных энергетиков: почему Минфин против

Евразийской экономической комиссии считают, что Россия неправомерно запретила продажу энергетических напитков с небольшим содержанием алкоголя в 2018 году. Поэтому ЕЭК просит снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Мотив у ЕЭК простой — слабоалкогольные напитки не вреднее, чем крепкий алкоголь.

Вопрос о возврате в России в торговую сеть слабоалкогольных энергетиков планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Более того — уже готов проект решения, обязывающий Россию отказаться от ограничений, хотя дата заседания комиссии пока не назначена. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект решения ЕЭК.

Другие страны ЕАЭС полагают, что Россия своим запретом на производство и продажу таких напитков создала для других стран Евразийского союза дополнительный барьер для торговли. А создавать барьеры в одностороннем порядке Россия не имела права.

Производство и продажа алкоэнергетиков запрещены в России с 1 января 2018 года. Исключение — напитки, которые производятся на продажу вне территории России.

Необходимость введения запрета в тот момент власти поясняли тем, что сочетание алкоголя и стимулирующих энергетических добавок (кофеин, гуарана, таурин и так далее) оказывает негативное влияние на организм человека. Более того, даже безалкогольные газированные напитки, содержащие стимулирующие добавки, в России запрещено продавать лицам, не достигшим возраста 18 лет, наравне с сигаретами и другими изделиями из табака.

Однако запрет на производство и реализацию таких напитков внутри России вызвал вопросы у других стран — членов Евразийского экономического союза. В проекте решения заседания ЕЭК говорится, что коллегия уведомляет Россию о необходимости выполнения п. 2 ст. 53 договора о ЕАЭС от 2014 года. Из него следует, что продукция, которая соответствует техническим регламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории всех стран ЕАЭС.

Алкоэнергетики подпадают под действие технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции». Поэтому к ним не должно применяться национальное законодательство.