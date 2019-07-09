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Visa на год снизила комиссию для новых мелких торговцев 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Международная платежная система Visa с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снизит до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были партнерами системы.
Опрошенные эксперты полагают, что Visa таким образом пытается сохранить свою долю на рынке на фоне активного развития конкурентов, в том числе системы быстрых платежей. По их мнению, введение льготного тарифа вряд ли приведет к снижению цен для потребителей, но, безусловно, повысит удобство безналичных расчетов.
РИА Новости ознакомились с копией письма платежной системы, в котором содержатся требования к компаниям-пользователям льготы. Так, пониженный тариф будет действовать для торговых точек с оборотом до 10 миллионов рублей в год. В свою очередь, оборот таких компаний по картам Visa не должен превышать 3 миллионов рублей в год, они должны быть новыми клиентами платежной системы и соответствовать нормам федерального законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства.
"Решение Visa подстегнет проникновение эквайринга в те сегменты бизнеса, где на текущий момент это дорогое удовольствие. Речь о микробизнесе с продажей низкомаржинальных продуктов. Таких, как киоски по продаже газет, канцелярских товаров, небольшие магазины у дома, овощные палатки, сувенирные лавки, ярмарочная торговля, сезонные предприниматели и так далее. Сейчас для подобных предприятий получить эквайринг затруднительно", — отметил директор по продуктам компании "Атол", занимающейся автоматизацией ритейла и сферы услуг, Платон Песецкий.
Тем не менее, льготная ставка 1% — это только верхушка айсберга, подчеркивает эксперт. Далее банк-эквайер включит в нее свои издержки, такие как расходы за обслуживание, стоимость терминала, зарплату персоналу, а также добавит прибыль. В итоге предприниматель получит ставку на уровне 1,8%-2%. "Это ниже, чем привычные 2,5%, однако эти 0,5-0,6% вряд ли будут заметны розничному потребителю. Из-за инфляции покупатели вряд ли заметят значительное снижение цен", — констатировал Песецкий.
Небольшие магазины будут стараться использовать снижение комиссий в целях развития своего бизнеса, согласен директор департамента развития продуктов крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. Любовь россиян к безналичным расчетам выгодна для самих торговых точек, и небольшие ларьки возьмут это на вооружение. По данным компании, выручка по безналичным платежам супермаркетов за первый квартал 2019 года выросла на 20% по сравнению с прошлогодним квартальным показателем. В кафе и столовых — на 17%, в магазинах одежды — на 21%, а в сегменте электроники — более чем на 30%.
Одна из причин, по которой Visa решила пересмотреть тарифы, — расширенный запуск системы быстрых платежей Банка России, уверен и.о. директора департамента клиентских отношений инвесткомпании "Солид" Алексей Клочко. До конца года должна появится возможность быстрых переводов в пользу юрлиц и оплата товаров по QR-коду — тарифы обещают быть существенно ниже, чем сейчас. "Эти факторы влияют на положение систем Visa и MasterCard, я предполагаю, что снижение комиссии — это попытка защиты своей доли на рынке", — заключил Клочко.
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Компании , Visa , Центральный банк России , РИА Новости
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