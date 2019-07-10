Кудрин рассказал, почему россияне опасаются открывать свой бизнес

По его словам, больше половины предпринимателей в стране считают бизнес опасным занятием, а работу правоохранительных органов — «недостаточно справедливой и прозрачной».

Чиновник отметил, что около 6% молодых людей готовы или желают начать бизнес, но только 2% открывают его. Кудрин выразил уверенность, что это недостаточно для страны, желающей прорыва, в том числе в области частных инвестиций, на основе которых будет обеспечиваться экономический рост. Он привел в пример активно развивающиеся страны, где число желающих открыть свое дело доходит до 50%.

В этой связи Кудрин заявил о необходимости властей улучшить отношение к предпринимательству, в том числе к вопросам его безопасности.

6 июня глава Счетной палаты в ходе панельной сессии ПМЭФ-2019 также заявил, что дальнейший рост экономики России должен быть сопряжён с улучшением инвестиционного климата и уровня доверия бизнеса к судебной и в целом правоохранительной системе.