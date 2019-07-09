Последний рейс: 400 пилотов отстранили от полетов

Ситуация с подготовкой пилотов для гражданской авиации в РФ становится критической. За год из-за различных нарушений от полетов отстранены 425 пилотов, отмечает Генпрокуратура . Чаще всего проблема кроется в недостаточной подготовке летных кадров. Эксперты предупреждают, что такая тенденция негативно влияет на экономику отрасли.

Дефицит летных кадров в России близок к критическому уровню. За последний год в стране от полетов были отстранены 425 пилотов.

«Ключевым вопросом остается уровень подготовки пилотов. Органы прокуратуры проводят целевые проверки учебных заведений гражданской авиации. Вследствие различных нарушений за год отстранено от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров.

Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на передаче «Вопрос с пристрастием» на официальном интернет-канале ведомства «Эфир» 9 июля.

По его словам, сфера обеспечения безопасности перелетов на пассажирских самолетах сейчас остается одной из наиболее важных, поэтому уровень подготовки пилотов прокуроры проверяют систематически. После проверок прокурорские акты реагирования были направлены в министерство транспорта , Росавиацию и Ространснадзор , а ГП держит на контроле устранение всех выявленных нарушений, заверил Куренной.

Ранее сообщалось, что с аннулированием свидетельств коммерческих и линейных пилотов столкнулись выпускники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), у которого не было сертификата авиационного учебного центра.

Выступая ранее на «Правительственном часе» в Госдуме , генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что с 2017 года в результате прокурорских проверок от полетов отстранены 550 пилотов. По его словам, в ходе надзорных проверок вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения.

Цифры не критические для отрасли, но очень тревожные.

Как пояснил главред отраслевого издания «Авиапорт» Олег Пантелеев , считается, что в среднем на одно воздушное судно (если мы говорим о магистральных самолетах) нужно порядка пяти экипажей.

«400 человек, если говорить о том, что это 400 командиров, — это 80 самолетов либо на земле, либо не приобретенных авиакомпанией. Если там [в списке Генпрокуратуры — «Газета.Ru»] равные пропорции КВС (капитан воздушного судна — «Газета.Ru») и вторых пилотов, то делите пополам. Если это 400 вторых пилотов, условно, курсантов, недавно вышедших из учебных заведений, то радикального влияния на бизнес авиакомпании это не окажет», — поясняет эксперт.

Одна из причин многолетней проблемы с дефицитом опытных летных кадров в российской авиации кроется в устаревшей системе подготовки, которая досталась нам от советской системы, полагает главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров

«Мы готовим очень долго, дорого и некачественно. Наш курсант после пяти лет обучения работать не умеет», — говорит Гусаров.

За пять лет государство тратит на обучение огромные деньги, при этом еще после этого авиакомпании за свои деньги доучивают будущих летчиков, за рубежом же образовательный процесс растягивается на 18 месяцев, будущие пилоты платят свои деньги и отношение к учебе у них другое. На выходе у них более качественные специалисты, поясняет эксперт.

Олег Пантелеев отмечает, что дефицит летных кадров в российской гражданской авиации «совершенно очевидно» существует и «любое выбытие специалистов — это только обострение дефицита». Помимо проверок и отзывов есть еще естественные факторы, приводящие к убытию летного состава, — состояние здоровья, возраст и прочее, и экономические, такие как попытки мигрировать в другие зарубежные авиакомпании для того, чтобы иметь больший уровень заработной платы и доходов.

Многие российские пилоты сами переходят на работу в иностранные авиакомпании, так как на фоне падения курса рубля и ослабления экономики уровень зарплат зарубежных пилотов становится все более конкурентным по сравнению с Россией. При этом, естественно, уезжают в основном опытные пилоты, наиболее востребованные за границей, со знанием иностранных языков, в России таких кадров дефицит, у нас остаются пилоты более низкого уровня.

На этом фоне «усиление такого фактора, как давление со стороны надзорных органов — это очень серьезный негативный момент, который будет препятствовать росту пассажиропотока и в конце концов обернется только лишь одним: авиакомпании, сталкиваясь с дефицитом, будут вынуждены прибегать к гонке зарплат, повышать оплату труда и это, безусловно, поможет сократить отток пилотов за рубеж или даже кого-то вернуть в Россию, но на экономику авиаотрасли подействует негативно»,

При этом Россия заняла нелестную лидирующую позицию по количеству жертв и авиапроисшествий среди стран-подписантов Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. В 2018 году в России, согласно докладу Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2,5 раза увеличилось количество жертв авиакатастроф по сравнению с 2017 годом.

При этом, по данным Росавиации, объемов пассажирских авиаперевозок в России продолжает расти. Так, за январь-май 2019 российские авиакомпании перевезли более 44,88 млн пассажиров, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегмент международных перевозок вырос на 18% — до 18,7 млн пассажиров, внутренних — на 8,4%, до 26,2 млн пассажиров.