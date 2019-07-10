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Президент Georgian Airways поблагодарил Путина за отказ вводить санкции против Грузии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что тот отказался вводить санкции против Грузии. Об этом говорится в распространенном в среду письме от имени Гаиашвили.
"Вещание корреспондента Георгия Габунии по телеканалу "Рустави 2" 7 июля, его омерзительное выступление оскорбило всю Грузию и меня лично как гражданина этой страны. В ответ на это и на другие действия радикальных группировок, которые так же осуждаются большей частью населения Грузии, российская Дума решила ввести различные санкции, которые будут обременять трудящихся людей, бизнесменов и пенсионеров, проживающих в Грузии, которые живут за счет ежемесячных платежей из России. Президент России Владимир Путин проявил большое сочувствие и отказался вводить санкции, за что я, гражданин Грузии, хочу его поблагодарить", — сказано в письме.
Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против республики санкции, которая предлагала Госдума, единогласно принявшая заявление, в котором осудила антироссийские провокации.
В воскресенье журналист оппозиционной грузинской телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.
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Компании , Саломе Зурабишвили , Ираклий Кобахидзе , Арчил Талаквадзе , Георгий Габуния , Мамука Бахтадзе , Каха Каладзе , Владимир Путин , Госдума
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