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«Ростех» и АФК «Система» создали микроэлектронное СП 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Ростех" завершил создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники с АФК "Система", которая получает в нем контроль, доплатив 1,35 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в госкорпорации. В "Системе" подтвердили информацию о завершении создания СП и сделку по выкупу контроля в нем, заявив, что рассчитывают создать лидера рынка электронной компонентной базы России, который станет ключевым поставщиком для инфраструктуры цифровой экономики РФ.
"Подписаны договоры купли-продажи между холдингом "Росэлектроника" (входит в "Ростех" — ред.) и "РТИ-Микроэлектроника" (принадлежит АФК "Система" — ред.) в отношении долей в совместном предприятии. Договора закрепляют переход контрольной доли в пользу компании "РТИ Микроэлектроника". С учетом разницы в стоимости вносимых активов АФК "Система" выкупает долю до контрольной у корпорации за 1,35 миллиарда рублей", — сообщил представитель госкорпорации.
По его словам, доля АФК "Система" в совместном предприятии составит 50,01%, "Ростеха" — 49,99%. "Таким образом, формирование СП в области микроэлектроники завершено", — подытожили в госкорпорации.
Подтвердив сделку, в "Системе" обозначили амбициозные планы: "Совместное предприятие "Элемент", в рамках которого объединены ведущие микроэлектронные предприятия страны, позволит создать лидера рынка электронной компонентной базы (ЭКБ) России, обеспечит ускоренное развитие рынка микроэлектроники. Мы рассчитываем, что СП станет ключевым поставщиком ЭКБ для инфраструктуры цифровой экономики РФ, что позволит одновременно решить две задачи — обеспечить технологическое лидерство государства и существенно увеличить акционерную стоимость компании. Объединение активов также позволит реализовать масштабные синергии за счет вертикальной интеграции и объединения компетенций".
В феврале "РТИ-Микроэлектроника", "Ростех" и "Росэлектроника" сообщили о создании объединенной компании в области микроэлектронной компонентной базы. Стороны внесли в СП совокупно контрольные доли в 19 предприятиях в области разработки, производства и дизайн-центров в сфере микроэлектронной компонентной базы. В конце мая глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил, что в перспективе в СП может войти "Ангстрем-Т".
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Комментарии
Компании , Сергей Чемезов , АФК Система , Ростех , Росэлектроника , РИА Новости
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