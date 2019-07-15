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Эмин Агаларов выкупил у владельца российского Forbes журнал ОК! 

Rambler News Service + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов выкупил журнал ОК! у владельца российского Forbes Магомеда Мусаева, сообщила пресс-служба медиагруппы Мусаева ACMG.
«Новым владельцем журнала ОК! стал бизнесмен Эмин Агаларов. Сделка состоялась в пятницу и будет финализирована в течение месяца. Популярное глянцевое издание, а также одноименный сайт, переходят в активы медиахолдинга "ЖАРА"», — сообщила пресс-служба ACMG.
Медиахолдинг «Жара» состоит из медиаактивов бизнесмена Эмина Агаларова. В начале прошлого года в состав холдинга вошла эфирная радиостанция Best FM, которая была переформатирована в радио «Жара». Также в холдинг входит одноименный неэфирный телеканал и музыкальный лейбл. Также Эмин Агаларов ежегодно проводит одноименный музыкальный фестиваль в Баку.
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Компании , Магомед Мусаев , Эмин Агаларов , Forbes , Журнал ОК!
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