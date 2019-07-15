Промсвязьбанк планирует расширить офисную сеть на 10-15% к 2023 году

Несмотря на текущую тенденцию на сокращение банками количества офисов в связи с переходом на цифровые каналы обслуживания Промсвязьбанк планирует расширить офисную сеть в РФ на 10-15% к 2023 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава банка Петр Фрадков на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"С одной стороны, есть общая тенденция на сокращение сети филиалов и переход на цифровизацию. С другой стороны, у нас есть специализация — работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в том числе с военнослужащими. Там, конечно, цифровые продукты не всегда применимы, в силу различной специфики. Если говорить о масштабах, то мы ориентируемся на расширение сети примерно на 10-15% до 2023 года", — сказал он.

При этом офисная сеть Связь-банка, который будет передан на баланс ПСБ, позволит Промсвязьбанку нарастить присутствие в тех регионах, где он ранее не был слабо представлен.

"Большая часть сети Связь-банка находится в тех районах, где ПСБ не представлен. Передача банка не просто усилит нашу сеть, а достаточно оперативно создаст новую. Например, ПСБ не очень хорошо представлен на Северном Кавказе, а Связь-банк, напротив, неплохо работает в этом регионе. Для нас это важно с точки зрения работы с предприятиями", — сказал он.

При этом Фрадков отметил, что рассчитывает на передачу Связь-банка до конца 2019 года.