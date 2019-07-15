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Активы группы «Везёт» перейдут к «Яндекс. Такси» 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания MLU B. V. («Яндекс. Такси») подписала соглашение о приобретении программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт». Сумма инвестиций в течение трёх лет в регионах РФ составит около восьми миллиардов рублей.
Около половины средств направят на внедрение в службу такси технологий, повышающий уровень безопасности перевозок пассажиров. Ещё почти четыре миллиарда потратят на поддержку местных таксопарков и водителей.
«Для пользователей «Везёт» всё останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и «Везёт», так и по телефону. «Везёт» и «Яндекс. Такси» продолжат расширять существующие центры обучения водителей и открывать новые», — говорится в сообщении на официальном сайте компании «Яндекс».
Участники переговоров рассчитывают, что сделку закроют до конца 2019 года. С её условиями согласились наблюдательный совет «Яндекс. Такси» и совет директоров Yandex N. V. и «Везёт». Договор также должна одобрить Федеральная антимонопольная служба России.
Ранее News.ru сообщал, что Сбербанк рассматривает возможность покупки интернет-магазина Ozon и сервиса объявлений Avito. По предварительным данным, кредитная организация серьёзно задумалась о приобретении «крупного онлайн-ретейлера» на фоне недовольства совместным проектом с компанией «Яндекс».
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Комментарии
Компании , Сбербанк России , Яндекс , ФАС
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