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НЛМК в I полугодии снизил выпуск стали на 6% 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в I полугодии 2019 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 8,175 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Негативную динамику в компании связывают с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Загрузка мощностей снизилась до 97% с 99% годом ранее. Консолидированные продажи выросли на 4%, до 8,882 миллиона тонн в связи с ростом спроса на готовый прокат на российском рынке, а также за счет реализации в начале года запасов, накопленных в конце 2018 года.
Во втором квартале выпуск стали снизился относительно предыдущего квартала на 5%, до 3,992 миллиона тонн также в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Загрузка мощностей увеличилась до 98% с 96% кварталом ранее. Объем консолидированных продаж сократился на 7%, до 4,268 миллиона тонн в основном на фоне снижения производства и реализации товарных слябов и сортовой заготовки.
Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2018 году увеличил выпуск стали на 2% — до 17,493 миллиона тонн.
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Комментарии
Компании , Владимир Лисин
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