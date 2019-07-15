Mail.ru Group назвала преждевременным объявление о покупке активов «Везет»

Mail.ru Group имеет право вето в вопросах отчуждения активов группы "Везет", согласия на ее сделку с "Яндекс. Такси" пока не давала, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Mail.ru Group и группа "Везет" в июне 2018 года заключили соглашение о займе с правом конвертации в акции агрегатора такси. Его размер и условия не раскрывались, вместе с тем гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отмечал, что данная инвестиция соответствует ее стратегии в отношении рынка такси — интеграция в сервисы, прежде всего в социальные сети, без консолидации. До этого, в апреле 2018 года, интернет-компания впервые вышла на этот рынок, инвестировав в онлайн-сервис такси "Сити-Мобил" 14 миллионов долларов и получив в нем 31%.

"Яндекс" , напротив, идет по пути консолидации и в феврале 2018 года завершил объединение с Uber бизнесов онлайн-заказа поездок в России и странах СНГ в компанию MLU B. V., которая работает под брендами "Яндекс. Такси", Uber и Yango. А ранее в понедельник "Яндекс" объявил, что эта компания покупает программное обеспечение и колл-центры группы "Везет", и после закрытия сделки водители и таксопарки Rutaxi и "Везет" перейдут на единую технологическую платформу "Яндекс. Такси".

"При заключении соглашения о выдаче конвертируемого займа одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний "Везет". Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group. Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным", — заявили в интернет-компании.

Группа компаний "Везет" была создана в мае 2017 года в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды "Сатурн" и RedTaxi) и Rutaxi (бренды "Лидер" и "Везет"). Компания работает в 123 городах России, а также в Казахстане и Чехии.