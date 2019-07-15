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Еще один банк хочет отсудить у Utair крупную сумму 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПАО «Нико-Банк» собирается отсудить у авиакомпании Utair 89,25 млн рублей. В соответствии с электронной картотекой дел, заседание назначено на 1 августа 2019 года.
В иске не указано, в чем причина обращения «Нико-Банка» в суд, однако третьими лицами обозначены еще десять банков, включая «Сбербанк», «Траст», «Россия», «СГНБ», «МТС-банк», «Московский кредитный банк», «Юникредит банк», «Уралсиб» и «Русь».
Напомним, что для реструктуризации долга Utair в ноябре 2015 года получила два синдицированных кредита: 18,9 млрд рублей на 7 лет и 23,7 млрд рублей на 12 лет. Затем в авиакомпании получили еще один займ в размере 17,4 млрд рублей от Сбербанка.
В декабре 2018 года авиакомпанией был допущен дефолт по семилетнему кредиту, а весной Utair обратилась к кредитора с просьбой списать половину долга по семилетнему кредиту, что составляет 7,7 млрд рублей и полную сумму по 12-летнему. Реакцию банков-кредиторов ожидали уже к началу лета, но решение до настоящего времени не принято.
Отметим, что в электронной картотеке дел Арбитражного суда Москвы 15 февраля было зарегистрировано исковое заявление от МТС-банка на сумму 8,69 млн рублей. Ответчиком значилась авиакомпания Utair, а в качестве третьего лица — «Сбербанк России».
Судом также было удовлетворено и требованиеСбербанка о привлечении к участию третьих лиц, которые не заявляют самостоятельные требования по предмету иска, а именно, банков «Россия», «Траст», «Московский кредитный банк, „Юникредит банк“, »Связь-банк», «Сургутнефтегазбанк», «Уралсиб», «Оренбурский ипотечный коммерческий банк „Русь“ и Новый инвестиционно-коммерческий Оренбургский банк развития промышленности»
Следующее заседание на иску «МТС-банка» состоится 30 июля.
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Компании , Сургутнефтегазбанк , Московский кредитный банк , МТС-Банк , Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" , Сбербанк России , ЮТэйр , Связь-Банк
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