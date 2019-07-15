Еще один банк хочет отсудить у Utair крупную сумму

ПАО «Нико-Банк» собирается отсудить у авиакомпании Utair 89,25 млн рублей. В соответствии с электронной картотекой дел, заседание назначено на 1 августа 2019 года.

Напомним, что для реструктуризации долга Utair в ноябре 2015 года получила два синдицированных кредита: 18,9 млрд рублей на 7 лет и 23,7 млрд рублей на 12 лет. Затем в авиакомпании получили еще один займ в размере 17,4 млрд рублей от Сбербанка.

В декабре 2018 года авиакомпанией был допущен дефолт по семилетнему кредиту, а весной Utair обратилась к кредитора с просьбой списать половину долга по семилетнему кредиту, что составляет 7,7 млрд рублей и полную сумму по 12-летнему. Реакцию банков-кредиторов ожидали уже к началу лета, но решение до настоящего времени не принято.

Отметим, что в электронной картотеке дел Арбитражного суда Москвы 15 февраля было зарегистрировано исковое заявление от МТС-банка на сумму 8,69 млн рублей. Ответчиком значилась авиакомпания Utair, а в качестве третьего лица — «Сбербанк России».

Судом также было удовлетворено и требованиеСбербанка о привлечении к участию третьих лиц, которые не заявляют самостоятельные требования по предмету иска, а именно, банков «Россия», «Траст», «Московский кредитный банк, „Юникредит банк“, »Связь-банк» «Сургутнефтегазбанк» , «Уралсиб», «Оренбурский ипотечный коммерческий банк „Русь“ и Новый инвестиционно-коммерческий Оренбургский банк развития промышленности»

Следующее заседание на иску «МТС-банка» состоится 30 июля.