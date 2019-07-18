Капитализация Netflix упала на $15 млрд из-за сокращения числа подписчиков

Капитализация Netflix на бирже Nasdaq в четверг 18 июля снизилась на $15 млрд Для компании это самое значительное снижение с июля 2018 года, пишет Bloomberg.

Акции Nasdaq подешевели на 11% после выхода отчетности сервиса за второй квартал. Компания сообщила, что число платных подписчиков в США за этот период сократилось на 126 000 человек. Это стало первым квартальным падением числа пользователей Netflix в США с 2011 года. Среди причин — высокие цены и не богатый выбор интересных шоу, отметил Bloomberg. Число пользователей Netflix во всем мире выросло на 2,83 млн человек. тогда как ожидался рост на 4,75 млн $15 млрд, которые за день потерял Netflix, — это вся капитализация трети компаний из фондового индекса S&P 500, приводит сравнение Bloomberg. В частности, это больше, чем стоит авиакомпания American Airlines и медиахолдинг Viacom.