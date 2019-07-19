Orlen направила в Россию первую часть претензий из-за ЧП в «Дружбе»

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила российским партнерам первую часть претензий, связанных с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам член правления Orlen Збигнев Лещиньский.

"Мы уже направили нашим партнерам наши требования, если речь идет об ущербе, связанном с перерывом в поставках нефти", — сказал Лещиньский.

"Нам предстоит еще вторая часть, связанная с переработкой загрязненной нефти", — добавил он.

По словам члена правления Orlen, определение полного объема требований может занять более десяти недель.

"Нам предстоит точное изучение вопроса. Это может занять более десяти недель", — сказал он.