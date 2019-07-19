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Orlen направила в Россию первую часть претензий из-за ЧП в «Дружбе» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила российским партнерам первую часть претензий, связанных с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам член правления Orlen Збигнев Лещиньский.
"Мы уже направили нашим партнерам наши требования, если речь идет об ущербе, связанном с перерывом в поставках нефти", — сказал Лещиньский.
"Нам предстоит еще вторая часть, связанная с переработкой загрязненной нефти", — добавил он.
По словам члена правления Orlen, определение полного объема требований может занять более десяти недель.
"Нам предстоит точное изучение вопроса. Это может занять более десяти недель", — сказал он.
Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за ЧП будет "Транснефть".
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