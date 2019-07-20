Убыточное приземление. Почему Boeing несет миллиардные потери

Текущий год рискует стать для Boeing самым убыточным за всю историю. Из-за запрета на полеты линейки бортов 737 MAX концерн по итогам второго квартала потеряет около пяти миллиардов долларов. На деле издержки могут быть еще выше из-за вынужденной модернизации самолетов. Приведут ли временные трудности к отказу Boeing от проблемных лайнеров, разбирался «360».

Несмотря на то, что свою отчетность Boeing выпустит только в конце следующей недели, корпорация уже открыла некоторые детали документа. Так, компания может закрыть второй квартал с рекордными потерями в размере 4,9 миллиарда долларов после уплаты налогов. При этом общая выручка компании похудеет еще значительнее — на 5,6 миллиардов долларов.

Столь серьезные потери компания несет после катастрофы Boeing 737 MAX в небе над Эфиопией. Крушение стоило жизни 157 пассажирам. Трагический инцидент стал уже вторым в послужном списке лайнера — в 2018 году такой же борт разбился вблизи Джакарты в Индонезии. Тогда погиб 181 человек. После череды аварий власти некоторых стран решили запретить полет бортов в своем воздушном пространстве.

Впрочем, если первая катастрофа не нанесла сильного урона акциям Boeing, то второе крушение пошатнуло позиции корпорации на фондовом рынке. По данным Bloomberg, бумаги концерна с марта упали на 15%, что стало крупнейшим отклонением за все время участия компании в биржевых торгах. Каждая акция компании подешевела в среднем на девять долларов.

Опрошенные «360» аналитики сходятся во мнении, что итоговая сумма потерь может быть выше. По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, в отчете не учитываются те потери, которые концерн понесет за счет заморозки контрактов на поставки лайнеров. В России четыре авиакомпании — Utair , « Уральские авиалинии », «Победа» и S7 приостановили поставки Boeing 737 MAX до выяснения причин катастрофы.

«Очевидно, что тут не учтены издержки, которые будет нести компания долгие годы из-за уплывших контрактов. Надо понимать, что каталожная цена подобного борта составляет более 100 миллионов долларов. То есть даже отмена заказов на 10 самолетов — это уже серьезный удар по благосостоянию корпорации. Если учесть, что на прошедшем авиасалоне Ле-Бурже Boeing не подписал ни одного контракта, то убытки компанию ждут колоссальные», — заметил собеседник «360».

Любопытно, что издержки еще не включают иски от родственников жертв катастроф, которые насчитывают порядка трех миллиардов долларов. Также в отчет не вошли потери за первый квартал. Boeing терпела убытки и в первом квартале. Тогда чистая прибыль снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до двух миллиардов долларов. Общая выручка похудела до 22,9 миллиарда долларов.

Миллиарды в ангарах

Накануне в СМИ проявилась информация, что самолеты Boeing 737 MAX вернутся в небо в январе 2020 года. К этому времени инженеры компании пообещали внести изменения в электронной начинке модели и исправить недочеты. Однако в этом случае вырастет стоимость производства самолетов, добавляли в компании. По предварительным оценкам, оно подорожает на 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на возросшие издержки, концерн планирует увеличивать темпы производства лайнеров с 42 до 57 в месяц. А уже собранные машины будут поставляться заказчикам по старой цене.

Между тем опрошенные «360» аналитики уверены, что самолеты все же будут иметь спрос. По мнению Романа Гусарова, лайнеры продолжают пользоваться высокой степенью доверия в авиационной отрасли. «Единственное, корпорация, скорее всего, сменит индекс MAX на другую аббревиатуру. Такой ребрендинг позволит сгладить негативную репутацию лайнера. Boeing-737 — самые распространенные самолеты в мире, и авиационная отрасль им доверяет», — отмечает эксперт.