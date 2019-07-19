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«Газпром» снова проиграл в войне с «Нафтогазом» 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» в рамках спора «Нафтогазом Украины» о принудительном взыскании 2,6 миллиарда долларов с российской компании. Об этом говорится в сообщении на сайте «Нафтогаза».
Уточняется, что суд Амстердама принял такое решение 8 июля. Каких-либо других подробностей в украинской компании не привели.
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинскую компанию обязали выплатить 2,2 миллиарда долларов, российскую — 4,7 миллиарда. В результате сложения требований «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда.
Российская компания попыталась оспорить это решение. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции «Газпрома» на октябрь текущего года.
«Нафтогаз» в свою очередь добивается ареста имущества российского концерна за рубежом с целью его дальнейшей принудительной продажи. Соответствующие процессы идут «примерно в шести юрисдикциях», в том числе в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
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Комментарии370
Компании , Видео , Нафтогаз , Газпром , Мотор Сич
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