«Газпром» снова проиграл в войне с «Нафтогазом»

Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляции «Газпрома» в рамках спора «Нафтогазом Украины» о принудительном взыскании 2,6 миллиарда долларов с российской компании. Об этом говорится в сообщении на сайте «Нафтогаза»

Уточняется, что суд Амстердама принял такое решение 8 июля. Каких-либо других подробностей в украинской компании не привели.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинскую компанию обязали выплатить 2,2 миллиарда долларов, российскую — 4,7 миллиарда. В результате сложения требований «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда.

Российская компания попыталась оспорить это решение. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции «Газпрома» на октябрь текущего года.

«Нафтогаз» в свою очередь добивается ареста имущества российского концерна за рубежом с целью его дальнейшей принудительной продажи. Соответствующие процессы идут «примерно в шести юрисдикциях», в том числе в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.