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Tesla обвалилась 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Акции американского производителя электромобилей Tesla рухнули более чем на 11 процентов в ходе дополнительных торгов в среду, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
Капитализация компании с начала текущего года упала более чем на 20 процентов, до 45,43 миллиарда долларов. Причиной обвала стала публикация квартальной отчетности Tesla, не оправдавшей ожиданий аналитиков, пишет The Wall Street Journal.
Несмотря на рекордные продажи автомобилей, по итогам второго квартала 2019 года, компания зафиксировала убытки в размере более 408 миллионов долларов. Тем не менее очевиден прогресс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда данный показатель был на уровне 717,5 миллиона долларов.
Выручка Tesla выросла на 59 процентов по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составила 6,35 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали выручку в размере 6,41 миллиарда долларов.
Между тем глава Tesla Илон Маск сообщил аналитикам, что компания рассчитывает выйти на безубыточный уровень по итогам третьего квартала.
Ранее сообщалось, что производитель электромобилей установил рекорд по продажам машин. С апреля по июнь компания передала клиентам 95,2 тысячи электромобилей. Результаты Tesla превзошли оценки большинства аналитиков.
Позже стало известно, что Tesla не проводила некоторые регламентные проверки при сборке модели Model 3, чтобы уложиться в сроки увеличения производства электрокаров.
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Комментарии1
Компании , Илон Маск , Wall Street Journal
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