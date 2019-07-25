Европа подсела на американский газ

Евросоюз за год нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз, следует из отчета Еврокомиссии

Отмечается, что с июля 2018 года, после договоренности с властями США, совокупный импорт ЕС американского СПГ увеличился на 367 процентов.

По состоянию на 10 июля 2019 года, на Евросоюз пришлось 32 процента — 7,3 миллиарда кубометров — от общего объема американского экспорта сжиженного газа.

В 2018 году этот показатель по американскому экспорту составлял 11 процентов, а в 2017 году — 10 процентов.

Кроме того, на США в первой половине этого года пришлось 12,4 процента от общего объема импорта ЕС сжиженного природного. В 2018 году этот показатель был на уровне 5 процентов.

В конце марта сообщалось, что США намерены нарастить экспорт энергоресурсов в Европу, чтобы избавить регион от российского влияния.