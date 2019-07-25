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Европа подсела на американский газ 

Lenta.ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: Reuters
Евросоюз за год нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз, следует из отчета Еврокомиссии.
Отмечается, что с июля 2018 года, после договоренности с властями США, совокупный импорт ЕС американского СПГ увеличился на 367 процентов.
По состоянию на 10 июля 2019 года, на Евросоюз пришлось 32 процента — 7,3 миллиарда кубометров — от общего объема американского экспорта сжиженного газа.
В 2018 году этот показатель по американскому экспорту составлял 11 процентов, а в 2017 году — 10 процентов.
Кроме того, на США в первой половине этого года пришлось 12,4 процента от общего объема импорта ЕС сжиженного природного. В 2018 году этот показатель был на уровне 5 процентов.
В конце марта сообщалось, что США намерены нарастить экспорт энергоресурсов в Европу, чтобы избавить регион от российского влияния.
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