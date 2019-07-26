«Газпром» нечаянно взлетел

Акции «Газпрома» выросли в цене на 7,3 процента в ходе торгов 26 июля, свидетельствуют данные Московской биржи . Подорожание случилось на фоне распродажи бумаг концерна его дочерними компаниями.

На пике обыкновенные акции «Газпрома» торговали по 234,99 рубля за штуку. На момент публикации их стоимость равнялась 231,98 рубля.

Ранее стало известно, что две дочерние компании «Газпрома» — кипрская Rosingaz Limited и нидерландская Gazprom Gerosgaz Holdings BV — суммарно продали на Московской бирже 2,93 процента акций холдинга по 200,5 рубля за штуку.

Обычно сообщения о готовящейся продаже ведут к снижению цены из-за увеличившегося предложения. Однако в этом случае заранее объявленная цена продажи была ниже рыночной стоимости на тот момент, что спровоцировало повышенный спрос со стороны инвесторов. На этом фоне 25 июля капитализация (совокупная рыночная стоимость акций) «Газпрома» достигла 5,33 триллиона рублей, что позволило ему стать лидером среди всех российских компаний, обойдя Сбербанк

При этом все бумаги были проданы одному покупателю. На рынке появлялись сообщения о том, что им стал бизнесмен Аркадий Ротенберг , однако сам он опроверг эти сведения, пишет «Деловой Петербург».

В настоящий момент 46,02 процента акций «Газпрома» находятся в свободном обращении на бирже.