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Эрдоган пригрозил США отказаться от покупки 100 самолётов Boeing 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна откажется от покупки американских самолётов Boeing, если США введут санкции против республики из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Если так пойдёт и дальше, нам придётся пересмотреть этот вопрос, — отметил турецкий лидер, намекая на сложные отношения между Анкарой и Вашингтоном.
Договор предполагает поставку американских Boeing на сумму $10 млрд для авиакомпании Turkish Airlines, передаёт Bloomberg.
Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что первая часть поставок систем ПВО С-400 была доставлена в Турцию 30 спецрейсами. Он добавил, что ЗРК сможет работать с комплексами других стран без потери функциональности, так как это система универсальна.
Как писал News.ru, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун считает, что поставки российских зенитных комплексов С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряжённости.
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Компании , Рынки , Экономика , Реджеп Эрдоган , Александр Михеев , Turkish Airlines , Генштаб , Boeing , Рособоронэкспорт , Bloomberg
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