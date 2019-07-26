Банк Калви ополчился против него

Банк «Восточный», в махинациях с акциями которого обвиняется основатель старейшего в России инвестфонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви , пытается через суд заблокировать оставшуюся долю фонда. Карточка соответствующего иска опубликована в картотеке арбитражных дел.

Из нее следует, что 24 июля «Восточный» обратился в Арбитражный суд Амурской области с требованием арестовать акции банка, принадлежащие компании Evision (контролируется Baring Vostok) в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения основного иска кредитной организации к фонду.

Основные претензии касаются нескольких эпизодов, в результате которых, как считают в «Восточном», банку был нанесен материальный ущерб. В рамках одного из них банк якобы заключал фиктивные договора об оказании услуг с коллекторской компанией «Национальная служба взыскания». В реальности услуги не оказывались, что привело к убыткам в миллиард рублей.

Также банк обвиняет Калви и его фонд в том, что те якобы настояли на невыгодной сделке с компанией Croushi Enterprises Limited. Последняя имела долг перед «Восточным» и погасила его посредством передачи его собственных субординированных (размещенных на особых условиях) облигациях, причем с нарушениями закона. Еще одна претензия связана с увольнением сотрудников Юниаструм Банка после слияния последнего с «Восточным». По версии истца, это привело к восьми миллиардам рублей убытков.

В иске «Восточный» указал, что у Baring Vostok и подконтрольных ему структур есть возможность «затруднить управление банком» через принадлежащие им акции. Во избежание этого на время разбирательства бумаги должны быть арестованы, отметила кредитная организация. При этом основной иск еще не подан — он только готовится юристами. Суд постановил оставить иск без движения до 14 августа.

Ранее стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях закона и выводе активов из «Восточного». По мнению Калви, именно корпоративный конфликт послужил причиной его уголовного преследования. Он обвиняется в том, что убедил руководство банка принять в качестве погашения долга Первого коллекторского бюро акции компании IFTG. Все три компании на тот момент контролировались Baring Vostok. По версии следствия, реальная стоимость бумаг была завышена Калви в десятки раз.