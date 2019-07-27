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«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев 

Lenta.ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Акции российского интернет-холдинга «Яндекс», торгующиеся на американской бирже NASDAQ, в ходе сессии 26 июля подешевели на 5,88 процента, свидетельствуют данные площадки. Поводом стала инициатива российских депутатов ограничить иностранное владение для интернет-ресурсов.
К моменту закрытия торгов цена выросла до 37,5 доллара за акцию. Таким образом, падение в ходе торгового дня составило 2,36 процента.
Ранее 26 июля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в значимых российских интернет-компаниях 20 процентами уставного капитала. Перечень значимых компаний пока не определен, но автор инициативы, депутат от «Единой России» Антон Горелкин рассказал, что она направлена, в первую очередь, на «Яндекс» и Mail.ru Group (владеет соцсетями «Вконтакте» и «Одноклассники»).
Многочисленные сервисы «Яндекса», действующие в России и в других странах в виде местных юрлиц, принадлежат головной структуре Yandex N. V., зарегистрированной в Нидерландах. Это позволяет им экономить на налоге с дивидендов, выплачиваемых в адрес головной компании, благодаря льготному налоговому режиму в этой стране и двустороннему соглашению между Москвой и Амстердамом об избежании двойного налогообложения.
Крупнейшим акционером Yandex N. V. является российский бизнесмен Аркадий Волож, с 2016 года имеющий также гражданство Мальты. Ему принадлежит 10,1 процента акций компании. Но за счет того, что бумаги холдинга поделены на два типа, он распоряжается 48,4 процента голосов. Остальные акции принадлежат топ-менеджерам, иностранным инвестфондам, а также торгуются на Московской бирже и NASDAQ.
В «Яндексе» уже раскритиковали законопроект. В компании заявили, что он способен разрушить экосистему российского интернет-бизнеса, и предложили свою помощь в его дальнейшем обсуждении.
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Компании , Антон Горелкин , Аркадий Волож , Единая Россия , Госдума , Яндекс , Московская биржа , Mail.ru Group
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