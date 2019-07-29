AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины

Интернет-гипермаркет AliExpress запускает в России новую программу по работе с малым и средним бизнесом. Компания будет поставлять наиболее популярные товары для розничных сетей.

Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами. Новый маркетплейс предлагает им заказывать ассортимент на специальных условиях. На первом этапе для заказа будут доступны товары из сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада, одежда.

Первыми клиентами AliExpress уже стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области. Ведутся переговоры с продуктовыми ритейлерами.

По словам генерального директора AliExpress в России Лю Вэя, наблюдается большой интерес к ассортименту онлайн-продавца со стороны региональных игроков.