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AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины 

Российская Газета + ещё 25 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Интернет-гипермаркет AliExpress запускает в России новую программу по работе с малым и средним бизнесом. Компания будет поставлять наиболее популярные товары для розничных сетей.
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами. Новый маркетплейс предлагает им заказывать ассортимент на специальных условиях. На первом этапе для заказа будут доступны товары из сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада, одежда.
Первыми клиентами AliExpress уже стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области. Ведутся переговоры с продуктовыми ритейлерами.
По словам генерального директора AliExpress в России Лю Вэя, наблюдается большой интерес к ассортименту онлайн-продавца со стороны региональных игроков.
"Благодаря нам они получат лучшие цены от китайских производителей. В перспективе мы будем готовы подключить к нашей платформе и российских поставщиков", — сказал Лю Вэй.
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