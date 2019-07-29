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Власти Москвы запретили рекламные граффити 

Говорит Москва + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сюжет изображения может быть связан только «с популяризацией выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства».
Об этом сообщается на сайте «Коммерсанта». Издание ссылается на постановление, разработанное департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы. Согласно документу, любое рекламное граффити должно быть удалено в течение 15 дней, иначе его закрасят власти.
Ранее размещение коммерческих рисунков на стенах зданий никак не регламентировалось, а рекламодатели напрямую договаривались о нанесении изображений с управляющими компаниями домов.
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Компании , Правительство Москвы
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