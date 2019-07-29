Власти Москвы запретили рекламные граффити

Сюжет изображения может быть связан только «с популяризацией выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства».

Об этом сообщается на сайте «Коммерсанта». Издание ссылается на постановление, разработанное департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы. Согласно документу, любое рекламное граффити должно быть удалено в течение 15 дней, иначе его закрасят власти.

Ранее размещение коммерческих рисунков на стенах зданий никак не регламентировалось, а рекламодатели напрямую договаривались о нанесении изображений с управляющими компаниями домов.