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Миллионы долларов: Грузинские авиалинии подсчитали убытки 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Частная авиакомпания, флагманский перевозчик Грузии Georgian Airways понесла ущерб примерно на 25 миллионов долларов (около 1,6 миллиарда рублей) из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.
В Georgian Airways подчеркнули, что российские ограничительные меры поставили авиакомпанию в сложное финансовое положение.
Авиаперевозчику пришлось вернуть около 80 процентов уже реализованных билетов. Также Georgian Airways зафиксировала резкое сокращение числа клиентов, желающих купить билеты.
Авиакомпания обратилась к правительству Грузии с просьбой оказать финансовую помощь. Власти решили частично компенсировать ущерб — на 600 тысяч евро (более 42 миллионов рублей) — и простимулировать транзитные авиаперевозки из России в Грузию через Ереван.
Летом этого года в Грузии прошли акции протеста, на которых прозвучали антироссийские лозунги. После этого российским авиакомпаниям запретили возить пассажиров в Грузию, а грузинским — летать в РФ. Также российские власти посоветовали туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию. Такие меры власти объяснили обеспечением национальной безопасности и защитой россиян «от преступных и иных противоправных действий».
Как писал «Коммерсант» со ссылкой на источник в МИД РФ, власти России не исключают восстановления прямого авиасообщения с Грузией в случае, если грузинское руководство предпримет последовательные шаги по нормализации ситуации: Москва ждет «прекращения русофобии» и гарантий безопасности для россиян. Если эти условия будут выполнены, власти России вернутся к рассмотрению отмены визового режима для грузинских граждан, отмечал источник.
Комментарии
Компании , МИД
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