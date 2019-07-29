Миллионы долларов: Грузинские авиалинии подсчитали убытки

Частная авиакомпания, флагманский перевозчик Грузии Georgian Airways понесла ущерб примерно на 25 миллионов долларов (около 1,6 миллиарда рублей) из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

В Georgian Airways подчеркнули, что российские ограничительные меры поставили авиакомпанию в сложное финансовое положение.

Авиаперевозчику пришлось вернуть около 80 процентов уже реализованных билетов. Также Georgian Airways зафиксировала резкое сокращение числа клиентов, желающих купить билеты.

Авиакомпания обратилась к правительству Грузии с просьбой оказать финансовую помощь. Власти решили частично компенсировать ущерб — на 600 тысяч евро (более 42 миллионов рублей) — и простимулировать транзитные авиаперевозки из России в Грузию через Ереван.

Летом этого года в Грузии прошли акции протеста, на которых прозвучали антироссийские лозунги. После этого российским авиакомпаниям запретили возить пассажиров в Грузию, а грузинским — летать в РФ. Также российские власти посоветовали туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию. Такие меры власти объяснили обеспечением национальной безопасности и защитой россиян «от преступных и иных противоправных действий».