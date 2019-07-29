Инновационная компания из Самары получила грант на реализацию экологического проекта

Общество с ограниченной ответственностью «Эмульсионные технологии» (ООО «ЭМТ») получило грант в размере 20 млн рублей по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям . Средства направлены на реализацию инновационного проекта «Расширение производства комплексного удобрения „Гумиком БИО“, целью которого является обеспечение сельскохозяйственных производителей новым типом удобрений. „Гумиком БИО“ включает гуматы и эффективные почвенные микроорганизмы, обеспечивает растения элементами питания, ускоряет процесс разложения растительных остатков, повышает плодородие почвы.

ООО „ЭМТ“ представляет на рынок широкий спектр услуг по решению задач природоохранного характера. Предприятие имеет опыт реализации проектов по очистке почв, техногеннонарушенных в результате деятельности нефтяных компаний, а также чрезмерного использования средств защиты растений, пестицидов и минеральных удобрений. Компания владеет высокоэффективными технологиями и препаратами для ремедиации (очистки, восстановления) почв.

ОАО „РЖД“ и ПАО „Транснефть“. Получение гранта стало возможным благодаря участию компании в отборе быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП (»газелей»). В рамках оказания консолидированной поддержки Корпорацией МСП сформирована и представлена информация о планируемых крупнейшими заказчиками закупках по основным направлениям деятельности ООО «ЭМТ». В целях оказания методической поддержки по участию в закупках Корпорацией МСП организованы и проведены совещания с ПАО «НК „Роснефть“

Программа по поддержке „газелей“ реализуется в соответствии с Национальным проектом „Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, в рамках деятельности рабочей группы по поддержке инновационных компаний, в состав которой входят представители институтов развития в сфере инноваций ( Минпромторга России Минэкономразвития России , Корпорации МСП, компании „Иннопрактика“, РФПИ , Фонда содействия инновациям, РЭЦ и др.).

Компания — участник отбора должна соответствовать критериям отнесения к „быстрорастущим“ высокотехнологичным, инновационным компаниям — „газелям“, в том числе, являться субъектом МСП, осуществлять деятельность не менее 3 лет, при этом поддерживая среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года не менее 20%. Кроме того, компания должна работать в одной из приоритетных отраслей, и все права на результаты интеллектуальной деятельности должны быть подтверждены.

Всего в рамках реализации Национального проекта планируется ежегодное оказание поддержки не менее 100 компаниям-»газелям» и стартап-проектам.