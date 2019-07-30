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Uber уволит каждого третьего маркетолога 

360tv.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сервис для заказа такси Uber сократит около трети сотрудников отдела маркетинга по всему миру. Работы лишатся примерно 400 человек, сообщил Bloomberg.
29 июля гендиректор Uber Technologies Inc. Дара Хосровшахи направил письмо о предстоящих увольнениях сотрудникам компании.
В нем он заявляет о замедлении роста компании, а также о том, что сокращения — это естественный процесс, обусловленный расширением бизнеса.
Uber в мае вышел на биржу, в настоящее время его акции торгуются чуть ниже цены размещения. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско испытывают давление со стороны инвесторов из-за убытков.
Сокращаемый персонал — это 1,6% сотрудников Uber во всем мире. Как отмечает издание, это первая крупная реорганизация отдела маркетинга и коммуникаций с тех пор, как в прошлом месяце у него сменился руководитель.
Uber работает более чем в 100 городах мира. Водители платят компании комиссию в размере 20% от стоимости поездки.
При этом ранее сообщалось, что австралийский Мельбурн станет третьим городом, в небе над которым компания Uber испытает транспорт будущего — аэротакси. Тестовая версия сервиса Uber Air также стартует в Лос-Анджелесе и Далласе.
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Компании , Uber , Bloomberg
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