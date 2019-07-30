Проверки по всей стране: генпрокуратура заинтересовалась пенсиями россиян

Генпрокуратура будет проверять фонды на исполнение законодательства, искать факты нецелевого использования средств россиян и случаи незаконного перевода денег.

«Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России <…> должны получить правовую оценку, в том числе уголовную», — подчеркнул Буксман.

В мае Telegram-канал Baza сообщил , что Пенсионный фонд России (ПФР) выявил одно из крупнейших мошенничеств с пенсиями за последние годы, жертвами которого стали сотни тысяч россиян.

Накопления этих граждан были переведены в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) без их согласия. Выявить аферу удалось в конце 2018-го, когда ПФР обратил внимание на аномальный рост заявлений о переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой.

Только в столичном регионе таких заявлений зафиксировали более полумиллиона, 83 процента из них были заверены нотариусами. Как оказалось, подписи нотариусов были подделаны. Мошенники также подделывали подписи граждан на договорах об обязательном пенсионном страховании.

Россиянам, чьи накопления были переведены без спроса, доказывать недействительность заявлений придется с помощью жалоб в ПФР и через суд.

Для борьбы с подделками с 1 января 2019 года ПФР перестал принимать заявления о переводе пенсионных накоплений по почте.