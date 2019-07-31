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Украинцам запретят выпускать сыр фета 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: pixabay.com
Производителям сыра на Украине с 2023 года запретят использовать наименование «фета» для своей продукции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Украинские издания отмечают, что в стране работают около 20 предприятий по производству сыра фета.
«Но после 2022 года они должны отказаться от этого названия, которое является охраняемым географическим указанием», — сказали эксперты.
Представителям Минагрополитики, торговых сетей и производителей необходимо будет придумать новое название для своего товара.
Фета — это традиционный греческий сыр, который готовят из овечьего и козьего молока. Наименование «фета» защищается правом ЕС и указывает на географическое происхождение сыра. Поэтому фетой можно называть лишь сыр из Греции.
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