Производителям сыра на Украине с 2023 года запретят использовать наименование «фета» для своей продукции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Украинские издания отмечают, что в стране работают около 20 предприятий по производству сыра фета.
«Но после 2022 года они должны отказаться от этого названия, которое является охраняемым географическим указанием», — сказали эксперты.
Представителям Минагрополитики, торговых сетей и производителей необходимо будет придумать новое название для своего товара.
Фета — это традиционный греческий сыр, который готовят из овечьего и козьего молока. Наименование «фета» защищается правом ЕС и указывает на географическое происхождение сыра. Поэтому фетой можно называть лишь сыр из Греции.