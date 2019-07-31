Украинцам запретят выпускать сыр фета

Производителям сыра на Украине с 2023 года запретят использовать наименование «фета» для своей продукции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

Украинские издания отмечают, что в стране работают около 20 предприятий по производству сыра фета.

«Но после 2022 года они должны отказаться от этого названия, которое является охраняемым географическим указанием», — сказали эксперты.

Представителям Минагрополитики, торговых сетей и производителей необходимо будет придумать новое название для своего товара.