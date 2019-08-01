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Племянник директора ФСБ стал владельцем скандальной свалки 

Ura.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Владелец ООО «Весна» Дмитрий Бортников приобрел 75% акций компании «Ядрово» — оператора мусорного полигона рядом с подмосковным Волоколамском. Как утверждают источники «Ведомостей», бизнесмен является племянником директора ФСБ Александра Бортникова.
Сделка по покупке «Ядрово» не была денежной. «Центр мусороперерабатывающих технологий» (ЦМПТ) передал 75% акций компании, получив взамен 16% «Весны». Новые владельцы мусорного полигона отметили, что собираются применить инновационные технологии для обработки отходов и сбора свалочного газа. Известно, что «Весна» является резидентом «Сколково». Компания планирует установить промышленную установку по перераболтке отходов.
Год назад жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово». Тогда полсотни детей оказались в больницах с жалобами на плохое самочувствие. В июне администрация Волоколамска обратилась в суд с требованием остановить вывоз мусора на ТБО «Ядрово» и рекультивировать территорию, однако судебные органы их иски отвергли. На прошлой неделе Волоколамский городской суд удовлетворил ходатайство СКР об аресте земельных участков и оборудования у ООО «Ядрово». В отношении компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ.
Старая часть полигона уже перестала принимать мусор, на новый участок «Ядрово» отходы завозить продолжают. Как заявил глава района Михаил Сылка, полигон планируют полностью закрыть во второй половине 2020 года, а в этом году пройдет дегазация его новой части.
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Комментарии20
Компании , Михаил Сылка , Александр Бортников , ФСБ , СКР , Ведомости
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