Племянник директора ФСБ стал владельцем скандальной свалки

Александра Бортникова. Владелец ООО «Весна» Дмитрий Бортников приобрел 75% акций компании «Ядрово» — оператора мусорного полигона рядом с подмосковным Волоколамском. Как утверждают источники «Ведомостей», бизнесмен является племянником директора ФСБ

Сделка по покупке «Ядрово» не была денежной. «Центр мусороперерабатывающих технологий» (ЦМПТ) передал 75% акций компании, получив взамен 16% «Весны». Новые владельцы мусорного полигона отметили, что собираются применить инновационные технологии для обработки отходов и сбора свалочного газа. Известно, что «Весна» является резидентом «Сколково». Компания планирует установить промышленную установку по перераболтке отходов.

Год назад жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово». Тогда полсотни детей оказались в больницах с жалобами на плохое самочувствие. В июне администрация Волоколамска обратилась в суд с требованием остановить вывоз мусора на ТБО «Ядрово» и рекультивировать территорию, однако судебные органы их иски отвергли. На прошлой неделе Волоколамский городской суд удовлетворил ходатайство СКР об аресте земельных участков и оборудования у ООО «Ядрово». В отношении компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ.