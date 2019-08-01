Японцы отказались добывать российский газ

Японская корпорация Mitsubishi отказалась инвестировать в международный проект по добыче и сжижению газа на российском Ямале «Арктик СПГ 2». Об этом сообщил финансовый директор компании Кадзуюки Масу, сообщает Reuters.

Инициатором «Арктик СПГ 2» стала крупнейшая частная газовая компания России «Новатэк» . Ее глава и крупнейший акционер Леонид Михельсон говорил, что планирует привлечь к реализации проекта иностранных инвесторов и готов продать им совокупно до 40 процентов.

Ранее 10 процентов в проекте выкупила французская Total , по столько же досталось двум консорциумам: китайскому, состоящему из государственных CNPC и CNOOC, и японскому, в который входят госкорпорация JOGMEC и частная Mitsui. По словам Михельсона, у японского консорциума была возможность подключить еще одного участника, в качестве вероятного кандидата рассматривалась Mitsubishi. Теперь стало известно, что этот сценарий не будет реализован.

Также от участия в проекте ранее отказалась государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Она предпочла закупать американский газ вместо российского из-за боязни попасть под западные санкции.

«Арктик СПГ 2» предусматривает добычу газа на полуостровах Ямал и Гыдан и его последующее сжижение. Его предшественник, «Ямал СПГ», был запущен в конце 2018 года.