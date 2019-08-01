В американском проекте «РусАла» увидели угрозу нацбезопасности США

Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден считает, что проект строительства завода по выпуску алюминиевой продукции в Кентукки с участием «РусАла» представляет потенциальную «угрозу национальной безопасности».

Уайден обеспокоен запланированной инвестицией и призывает министерство финансов США серьезно оценить все последствия реализации этих планов, передает «Интерфакс».

«Американский народ должен быть уверен, что эта сделка отвечает интересам страны», — заявил Уайден.

Он призвал комитет по иностранным инвестициям США проанализировать сделку с участием «РусАла».

В начале июля «РусАл» и американская компания Braidy Industries заключили договор по созданию совместного предприятия (СП) для производства алюминиевой продукции Эшленде (штат Кентукки, США).

Компании заключили контракт на поставку 200 тыс. тонн алюминия ежегодно в течение 10 лет после постройки завода.

Инвестиции «РусАла» в проект составят 200 млн долларов «РусАл» получит долю в 40%, 60% будут у Braidy Industries. Российская компания намерена поставлять алюминий с Тайшетского завода, который строится в Сибири.

После подписания договора компании планируют привлечь средства на финансовых рынках. Braidy планирует получить 500 млн долларов от инвесторов. Завод планируется запустить в 2020 году.