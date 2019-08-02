Путин снизил штрафы для РЖД за нарушение сроков доставки грузов

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для РЖД за нарушение сроков доставки грузов железнодорожным транспортом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом снижается ответственность перевозчика, то есть РЖД, за просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров и сокращается размер пеней за каждые сутки просрочки с 9% до 6% стоимости перевозки.

Кроме того, теперь штраф не должен превышать размера 50% платы за перевозку данных грузов вместо 100%, действовавших ранее.