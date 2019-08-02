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Путин снизил штрафы для РЖД за нарушение сроков доставки грузов 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для РЖД за нарушение сроков доставки грузов железнодорожным транспортом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом снижается ответственность перевозчика, то есть РЖД, за просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров и сокращается размер пеней за каждые сутки просрочки с 9% до 6% стоимости перевозки.
Кроме того, теперь штраф не должен превышать размера 50% платы за перевозку данных грузов вместо 100%, действовавших ранее.
Как ранее отмечал кабмин, на РЖД возложена обязанность не только по дальнейшему увеличению скорости доставки грузов, но и по росту грузопотока и развитию высокоскоростного пассажирского сообщения на основе существующей инфраструктуры. В этих условиях решение о выравнивании размера ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов по отношению к нормам, установленным международными соглашениями и законодательством государств ЕАЭС, правительство РФ считает своевременным и обоснованным.
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Комментарии2
Компании , Владимир Путин , Правительство РФ , РЖД , ЕАЭС
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