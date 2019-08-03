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Минэнерго Литвы намерено использовать все возможности взыскать с «Газпрома» €1,4 млрд 

ТАСС + ещё 3 50 минут назад
Фото: ТАСС
Литва намерена использовать все возможные законные средства, чтобы получить от компании "Газпром" компенсацию в размере около €1,4 млрд Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу заявила советник министра энергетики республики Аурелия Верницкайте.
"Литва намерена использовать все возможные законные средства, чтобы получить от "Газпрома" компенсацию в размере около €1,4 млрд (ранее Вильнюс заявлял о €1,5 млрд — прим. ТАСС) за российский газ с завышенной ценой, который был оплачен литовскими потребителями, — заявила она. — Кроме того, Литва стремится отменить судебное решение о покрытии судебных издержек "Газпрома".
"Мы считаем, что есть разумные основания для пересмотра решения апелляционного суда, — добавила Верницкайте. — Апелляционный суд Швеции оставил возможность обжаловать это решение в Верховном суде Швеции — такая возможность предоставляется только в исключительных случаях".
Ранее агентство BNS со ссылкой на министерство энергетики сообщило, что Литва направила в Верховный суд Швеции жалобу на постановление апелляционного суда этой страны, который ранее отклонил претензии Литвы к компании "Газпром".
Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ. Вильнюс подал иск к "Газпрому" на €1,5 млрд еще в 2012 году. Арбитраж эти требования в 2016 году отклонил. Литва добивается аннулирования данного решения.
В Вильнюсе заявляют, что, пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа, "Газпром" якобы назначал в 2004-2012 годах за импортированное газовое сырье несправедливую цену. Доказать это в судебных инстанциях не удается.
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Комментарии2
Компании , Газпром , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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