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Сеть Walmart может разработать собственную криптовалюту 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: © flickr.com/ Walmart Corporate
Одна из крупнейших в мире розничных сетей, американская Walmart, может создать собственную криптовалюту, следует из патентной заявки, поданной в ведомство США по патентам и товарным знакам.
"В данном раскрытии может приводиться защищенная блокчейном цифровая валюта. Цифровая валюта может быть привязана к доллару США и доступна к использованию только у отдельных ритейлеров или партнеров. Согласно другим вариантам, цифровая валюта доступна для использования где угодно", — говорится в документе.
Цифровая валюта может быть привязана к национальной валюте, такой как доллар США, и, по некоторым вариантам, она может быть привязана и к другой виртуальной валюте. В документе отмечается, что использование цифровой валюты поможет домохозяйствам с низким доходом получить альтернативный способ распоряжаться своими средствами.
В тексте раскрытия отмечается, что хранение криптовалюты может осуществляться без комиссии или с минимальной комиссией, при этом ей можно будет расплачиваться, например, в розничных сетях и при необходимости легко конвертировать в денежные средства. Не исключается, что на такие счета могут начисляться проценты.
Разработкой собственной криптовалюты, которая называется Libra, также занимается социальная сеть Facebook, Libra разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Предполагается, что криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства. Согласно White Paper проекта, Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров.
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