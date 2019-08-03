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«Роснефть» снизила добычу 

News.ru 3 часа назад
Фото: Rosneft/Twitter.com
Компания «Роснефть» снизила добычу нефти в июле на 2,7% до 16,1 миллионов тонн.
Отчасти объяснением этому служит ограничение приёма нефти в систему «Транснефти». С мая по июль добыча компании отстаёт от показателей за аналогичный период 2018 года на 580 тысяч тонн, при том, что в корпорации прогнозировали рост, пишет «Коммерсант».
Показатели добычи нефти в целом в России снизились в июле на 0,6% до 47,15 миллионов тонн по сравнению с 2018 годом.
Как писал News.ru ранее, корпорация «Роснефть» по итогам первого полугодия увеличила поставки топлива на внутренний рынок. Рост составил 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Компании , Транснефть , Роснефть
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