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Названы сроки возобновления полетов Boeing 737 MAX 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: Boeing
Пассажирские самолеты этого типа заново пройдут процедуру сертификации с обязательной отработкой всех возможных нештатных ситуаций на авиатренажерах.
Пассажирские самолеты Boeing 737 модификации MAX возобновят полеты не раньше следующего года. Перед этим лайнеры пройдут целый ряд тестов и испытаний. Таково требование европейских авиарегуляторов к Федеральному авиационному управлению США.
По сути, самолеты Boeing 737 заново пройдут процедуру сертификации. Перед корпорацией поставлена задача не просто устранить неполадки в автоматических системах, отвечающих за маневренность воздушного судна, но и отработать любые нештатные ситуации на авиасимуляторах.
Кроме того, рассматривается инициатива по одновременному контролю за полетом с помощью двух бортовых компьютеров, а не одного, как это было до сих пор. Автоматика будет страховать саму себя на случай непредвиденного сбоя.
Российское небо для самолетов Boeing 737 МАХ закрыто с 14 марта 2019 года. Аналогичное решение приняли авиационные власти Европы, США и других стран. Причина — две авиационные катастрофы с воздушными судами этого типа. Первая произошла в октябре с самолетом авиакомпании Lion Air. В крушении погибли 189 человек. В марте, сразу после влета, на землю рухнул Boeing принадлежащий Ethiopian Airlines. Жертвами инцидента стали 157 пассажиров, включая двух россиян, сообщает The Wall Street Journal.
Репутационные потери и убытки от приостановки производства и эксплуатации самолетов стоили американской авиастроительной корпорации многомиллионных контрактов на поставку воздушных судов.
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Компании , Boeing , Wall Street Journal
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