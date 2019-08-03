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Американский аналитик объяснил вред санкций против «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Одобренные американскими сенаторами санкции против проекта «Северный поток — 2» в действительности приведут к обратному эффекту, пишет политолог, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico.
Строительство газопровода все равно не будет остановлено, но при этом санкции укрепят отношения России и Китая, а также ухудшат отношения США и Германии, передает РИА «Новости» содержание статьи, опубликованной в газете Politico.
Автор статьи подчеркнул, что санкции не повлияют на политику России, не изменят Газпром и его европейских партнеров. Не удастся остановить и строительство газопровода — он готов на две трети, подчеркнул американский аналитик.
Политолог считает, что если американские законодатели на самом деле хотят снизить влияние России на Европу, им нужно изменить свою позицию и поддержать проект трубопровода.
По мнению Румера, в конечном итоге «Северный поток — 2» «гораздо больше увеличивает зависимость России от Европы, чем Европы от России».
«Северный поток — 2» будет функционировать многие десятилетия, связав Россию обязательствами по поставке газа в Европу в то время, когда она столкнется с растущей конкуренцией со стороны других производителей и возобновляемых источников энергии, которые, согласно прогнозам, обеспечат более 30% потребностей Европы в энергии к 2030 году», — говорится в статье.
Напомним, комитет по иностранным делам сената Конгресса США поддержал законопроект о санкциях по «Северному потоку — 2». Москва назвала проект закона очередным витком русофобской кампании.
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Компании , Газпром , Конгресс США , РИА Новости
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