Американский аналитик объяснил вред санкций против «Северного потока — 2»

Одобренные американскими сенаторами санкции против проекта «Северный поток — 2» в действительности приведут к обратному эффекту, пишет политолог, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico.

Строительство газопровода все равно не будет остановлено, но при этом санкции укрепят отношения России и Китая, а также ухудшат отношения США и Германии, передает РИА «Новости» содержание статьи, опубликованной в газете Politico.

Автор статьи подчеркнул, что санкции не повлияют на политику России, не изменят Газпром и его европейских партнеров. Не удастся остановить и строительство газопровода — он готов на две трети, подчеркнул американский аналитик.

Политолог считает, что если американские законодатели на самом деле хотят снизить влияние России на Европу, им нужно изменить свою позицию и поддержать проект трубопровода.

По мнению Румера, в конечном итоге «Северный поток — 2» «гораздо больше увеличивает зависимость России от Европы, чем Европы от России».

«Северный поток — 2» будет функционировать многие десятилетия, связав Россию обязательствами по поставке газа в Европу в то время, когда она столкнется с растущей конкуренцией со стороны других производителей и возобновляемых источников энергии, которые, согласно прогнозам, обеспечат более 30% потребностей Европы в энергии к 2030 году», — говорится в статье.