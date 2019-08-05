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Построившую «Титаник» компанию потянуло на дно 

Lenta.ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: Paul McErlane / Reuters
Судостроительная компания Harland and Wolff, которая в начале XX века построила лайнер «Титаник», находится в сложном финансовом положении. Как сообщает The Guardian, верфь переходит под внешнее управление из-за долгов. Несколько недель назад владелец компании — Dolphin Drillings — объявил о ее банкротстве.
Переход под внешнее управление означает защиту от судебных исков и кредиторов и частичное погашение долгов, но компания может быть ликвидирована. В качестве возможных управляющих называют британскую MJM Group и американскую Flacks Group, окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Harland and Wolff, ведущая свою историю с 1861 года, последние годы не справлялась с конкуренцией из-за рубежа. Последнее судно сошло с верфи в 2003-м, это был паром британского Минобороны Anvil Point. Прибыль компания получала в 2015-м, тогда она составила 1,1 миллиона фунтов. Последние годы компания специализировалась на ремонте судов и нефтяных вышек. Сейчас на верфи работают всего 130 человек, все получили уведомления об увольнении.
Самое знаменитое судно, построенное Harland and Wolff, — лайнер «Титаник». В свой первый и последний рейс Лондон — Нью-Йорк крупнейшее на тот момент пассажирское судно отправилось 10 апреля 1912 года. 14 апреля «Титаник» затонул, столкнувшись с айсбергом. Из более чем 2200 человек на борту погибли более полутора тысяч.
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