В России растут продажи алкоголя частных марок, показало исследование

Доля собственных торговых марок (СТМ) сетей магазинов в продажах товаров повседневного спроса (FMCG) в России снижается третий год подряд, однако при этом растут продажи алкоголя под частными марками, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В качестве исследуемого периода рассматривается год с июня 2018 года по май 2019 года. "Доля продаж товаров под частными марками (СТМ) в структуре рынка FMCG продолжает сокращаться третий год подряд", — отмечается в сообщении. В текущем периоде она составила 4,4% в денежном выражении и 6,7% в натуральном выражении.

Снижение доли СТМ во многом связано с продовольственными товарами. Так, продажи традиционной молочной продукции под СТМ в РФ в исследуемом периоде сократились на 9,4% в денежном выражении (на 9,7% в натуральном), кондитерских изделий — на 13,5% (на 17,1% в натуральном).

В то же время продажи алкоголя под частными марками показывают рост — они выросли на 13,4% в денежном выражении и на 20,6% в натуральном выражении. "Более низкие цены и все более широкая представленность в магазинах позитивно отражаются на спросе на такой алкоголь. Так, продажи пива под частными марками выросли на 31,8% в денежном и на 27,4% в натуральном выражении, водки — на 10,4% и 9,9% соответственно", — указывается в исследовании.

Кроме того, выросли продажи собственных торговых марок кормов для животных (на 4,4% в денежном выражении и на 7,1% в натуральном) и детского питания (8,7% и 6,7%). Что касается непродовольственных товаров, то, по данным Nielsen, в рассматриваемом периоде резко выросли продажи частных марок батареек (на 34,6% в денежном выражении, на 20,6% в натуральном). В то же время продажи частных марок средств для стирки сократились на 10,4% в денежном выражении (на 9,5% в натуральном), чистящих средств для дома — на 7,3% (на 17,7% в натуральном).

По мнению директора по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константина Локтева, снижение темпов продаж и доли СТМ на рынке товаров повседневного спроса может быть связано с усилением промо-активности на бренды FMCG-производителей. "Для 85% покупателей СТМ цена по-прежнему остается решающим фактором для совершения покупки. Но вместе с тем растет доля тех, кто хотел бы видеть на полках не дешевые, а качественные и разнообразные товары", — добавил Локтев.