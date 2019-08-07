Состоялся пилотный запуск Apple Card

Ограниченное число пользователей смартфонов Apple, которые ранее проявили интерес к виртуальной банковской карте Apple Card, 6 августа начали получать приглашения на регистрацию в системе, сообщило агентство Reuters.

Пользователи iPhone смогут оформить Apple Card через приложение Wallet, которое в рамках обновления операционной системы до iOS 12.4 получит поддержку банковской карты. С помощью нее владельцы устройств смогут вернуть 1% от суммы покупки, совершенной с использованием физической карты, 2% от суммы покупки, совершенной через Apple Pay, и 3% от суммы покупок или услуг Apple.

Физическая карта Apple Card из титана не имеет видимого номера. Эти данные хранятся на защищенном чипе внутри iPhone, который генерирует виртуальный номер карты для онлайн-покупок или покупок с помощью смартфона.

Глава Apple Тим Кук и исполнительный директор проекта Apple Pay Дженифер Бейли представили карту Apple Card в конце марта 2019 года на презентации в театре Стива Джобса в Купертино. Они пояснили, что владельцу карты будут доступны данные о сумме платежа, а также времени и месте проведения транзакций. В Apple утверждают, что специалисты компании не получат доступ к этой информации. Инвестиционный банк Goldman Sachs, который выступил партнером Apple в этом проекте, не сможет использовать данные о покупках владельцев Apple Card в маркетинговых целях.

По оценке управляющего партнера Loup Ventures Джина Манстера, в первый год проект не принесет Apple существенной прибыли, однако к 2023 году доходы от Apple Card могут составить около $1,4 млрд, прибавив порядка 1,8% к общему показателю компании. Аналитик Creative Strategies Бен Бахарин подчеркнул, что основной задачей Apple является повышение лояльности пользователей к бренду.

В середине мая блогер Бен Гескин в своем Twitter заявил, что некоторые сотрудники Apple уже получили Apple Card, приложив к посту соответствующие фотографии. В конце июля Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что выдача карт начнется в первой половине августа.