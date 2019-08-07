В конверте: Росстат подсчитал серые зарплаты

Объем «серых» зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей — 12,6% ВВП. По данным Росстата, это минимальный показатель за последние пять лет. Россияне не верят в пенсионную систему и предпочитают заработок «здесь и сейчас», даже если он выдается «в конверте». По мнению экспертов, отказаться от «серых» зарплат не получится.

По данный Росстата , каждый третий россиянин получал зарплату «в конверте» в прошлом году. Всего в 2018 году объем «серой» зарплаты составил 13,07 трлн рублей. Получившуюся сумму можно приравнять к расходной части федерального бюджета за аналогичный период (2018 год) — 16,8 трлн рублей, пишут «Известия».

Если посмотреть на процентное соотношение, то в прошлом году скрытые доходы россиян были на уровне 12,6% ВВП (номинальный ВВП 2018-го составил 103,8 трлн рублей).

Причем Росстат отмечает, что за последние пять лет этот показатель снижался.

Для подсчета совокупных «серых» доходов Росстат использует балансовый метод. Статистическое ведомство сравнивает легальные доходы россиян с их расходами и сбережениями. Разницу между показателями определяют как незаконно полученные средства — это зарплаты «в конвертах», неофициальные подработки, с которых не платятся страховые отчисления и подоходный налог.

Экспертов новые данные Росстата совсем не удивляют.

Как отмечает Алексей Коренев , финансовый аналитик «Финам», сумма эта большая и говорит это о том, что «ситуация с бизнесом у нас действительно плохая».

«Бизнес-климат плохой. Бизнесменам работать «в чистую» — «в белую» — невыгодно. Бизнес старается всячески часть зарплаты уводить в тень», — говорит аналитик.

«Серые зарплаты» — это далеко не всегда нелегальный бизнес, гаражные кооперативы, незарегистрированные самозанятые, указывает Коренев. Скорее всего человек просто получает вторую зарплату или имеет какой-то приработок.

«Здесь весь спектр: начиная от гаражников, заканчивая доплатой «в конвертах», — поясняет эксперт.

По словам директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды, количество людей, которые получали зарплату в конверте или «халтурили», доходило ранее до 40% от работающего населения.

Однако в последнее время можно проследить другую тенденцию. Граждане начинаются отказываться от таких подработок, поскольку спрос на такие услуги снизился. Это связано с тем, что у людей стало меньше денег на маникюр, репетиторов по иностранным языкам или на уроки игры на гитаре, подчеркивает Андрей Покида

«Доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%», — оценивает он.

При этом, как уверены эксперты, работники не отказываются от дополнительных подработок, поскольку система перераспределения части зарплаты в виде каких-то социальных благ работает неэффективно.

Работник не получает ощутимой выгоды после отчислений в социальный или пенсионный фонд. В таких условиях на первый план выходит заработок «здесь и сейчас», а что он в конверте — уже вторично.

«Хочется эти деньги «получить на руки», чем отдать «дяде». «Дядя» неизвестно как ими распорядится», — говорит Алексей Коренев.

Особенно большие финансовые потери при получении «серой» либо «черной» заработной платы несут сотрудники предпенсионного возраста, женщины, готовящиеся к прибавлению в семье, и так далее. Работодателю невыгодно держать сотрудника, который сейчас уйдет. Чтобы не нести социальные обязательства перед государством, компания переводит работника на «серую» зарплату.

«У любых проблемных с точки зрения работодателя категорий трудящихся будет схожая картина», — резюмирует аналитик.

Полностью отказаться от «серого» сектора, как это сделали другие страны, вряд ли получится. Но сократить показатель вдвое возможно при комплексном подходе, где эта сфера будет регулироваться, а бизнес будет поддерживаться.

По оценкам экспертов, на это уйдет ни много ни мало 10 лет.

При этом в Росстате выявили основные причины незанятости в России. Статистика актуальна за первый квартал 2019 года, речь в ней идет о безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа). Об этом пишет RT со ссылкой на данные службы. И это не серые зарплаты. По данным Росстата, 16,1% из них оставили предыдущее место работы из-за сокращения штата, ликвидации предприятия или своего бизнеса. По собственному желанию уволились 26,6%.