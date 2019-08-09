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Лучшим по итогам программы «Мама-предприниматель» в Симферополе признан проект по разработке он-лайн игры для фармацевтов DoZa 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: http://mama-predprinimatel.ru/
В Республике Крым 22 участницы федеральной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» прошли бесплатное обучение.
В течение пяти дней девушки участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. В финале обучения 9 августа 2019 г. состоялся конкурс бизнес-проектов, где участницы презентовали свои бизнес-идеи независимому экспертному жюри, в состав которого вошли представители АО «Корпорация „МСП“, Фонда поддержки предпринимательства Республики Крым, общественной организации „Опора России“, Центра кластерного развития.
Победительницей конкурса, получившей грант в размере 100 000 рублей, стала Зарема Дадой с проектом по разработке он-лайн игры для фармацевтов DoZa.
Напомним, что программа „Мама-предприниматель“ разработана специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства „ОПОРА РОССИИ“.
В ближайшее время тренинги пройдут в Кемеровской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
Всего до конца 2019 года проект „Мама-предприниматель“ планируется реализовать более чем в 60 субъектах Российской Федерации.
Подать заявку на участие в программе „Мама-предприниматель“ можно на сайте проекта: http://mama-predprinimatel.ru/.
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