Банк российской оборонки скрытно закупился тайным золотом

Запасы золота в Промсвязьбанке с апреля по июнь текущего года выросли в 30 раз и на начало июля составляли 8,34 тонны. Об этом свидетельствует оборотная ведомость организации, опубликованная в ЦБ . По мнению экспертов, драгоценный металл на балансе опорного банка российской оборонки мог прийти из-за рубежа, пишет «Коммерсантъ».

Схожая динамика наблюдается только у двух российских банков, которые являются главными игроками на рынке золота. У Сбербанка рост запасов составил 6,1 тонны, у ВТБ — 15,3 тонны. Промсвязьбанк в последние три года не имел таких объемов золота, а кроме того, экспертов удивило, что объем драгоценного металла засекречен в отчетности.

Для этого в банке создали специальный счет, объединяющий денежные средства организации и вложения в драгметаллы. Подсчитать, сколько золота он получил, удалось на основании данных ЦБ о балансовых показателях всей банковской системы России. Вложения в драгоценные металлы Промсвязьбанка выросли с 368 миллионов рублей до 23,9 миллиарда рублей.

Директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков заметил, что необходимость в засекречивании отчетности по золоту может быть связана с его «активным использованием во внешнеторговых расчетах». С ним согласился один из контрагентов Промсвязьбанка, на условиях анонимности назвавший версию закупок из-за рубежа похожей на правду.