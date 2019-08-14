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Банк российской оборонки скрытно закупился тайным золотом 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Запасы золота в Промсвязьбанке с апреля по июнь текущего года выросли в 30 раз и на начало июля составляли 8,34 тонны. Об этом свидетельствует оборотная ведомость организации, опубликованная в ЦБ. По мнению экспертов, драгоценный металл на балансе опорного банка российской оборонки мог прийти из-за рубежа, пишет «Коммерсантъ».
Схожая динамика наблюдается только у двух российских банков, которые являются главными игроками на рынке золота. У Сбербанка рост запасов составил 6,1 тонны, у ВТБ — 15,3 тонны. Промсвязьбанк в последние три года не имел таких объемов золота, а кроме того, экспертов удивило, что объем драгоценного металла засекречен в отчетности.
Для этого в банке создали специальный счет, объединяющий денежные средства организации и вложения в драгметаллы. Подсчитать, сколько золота он получил, удалось на основании данных ЦБ о балансовых показателях всей банковской системы России. Вложения в драгоценные металлы Промсвязьбанка выросли с 368 миллионов рублей до 23,9 миллиарда рублей.
Директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков заметил, что необходимость в засекречивании отчетности по золоту может быть связана с его «активным использованием во внешнеторговых расчетах». С ним согласился один из контрагентов Промсвязьбанка, на условиях анонимности назвавший версию закупок из-за рубежа похожей на правду.
Отчетность скрывают находящиеся под санкциями российские банки. Например, Еврофинанс Моснарбанк, который попал в поле зрения США за сотрудничество с Венесуэлой. При этом Венесуэла с начала массовых протестов в стране активно распродает свое золото, так как не имеет других источников иностранной валюты. По данным Bloomberg, во втором квартале 2019 года республика продала около 24 тонн золота. Вашингтон призывает участников рынка не связываться с золотом правительства Венесуэлы, угрожая применить санкции к тем, кто способствует продаже. Поэтому кто именно скупает это золото, официально не сообщается.
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Комментарии
Компании , Станислав Волков , Банк ВТБ , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Еврофинанс Моснарбанк , Центральный банк России
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