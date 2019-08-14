Польша отказалась «за бесплатно» передавать газ РФ

Власти Польши намерены добиваться от «Газпрома» повышения стоимости транзита газа из России в Германию после истечения действующего контракта. Об этом заявил агентству Bloomberg представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает ТАСС

По словам Наимского, сейчас Польша получает от «Газпрома» 21 млн злотых (5,4 млн долларов), что «практически равно нулю». Польша намерена поднять цены, чтобы транзит «больше не был бесплатным».

«Это вопрос бизнеса, — отметил он. — Сейчас огромное количество газа передаётся через Польшу, фактически говоря, за бесплатно, так не должно происходить».

Наимский заявил, что через польский участок газопровода «Ямал-Европа» прокачивается около 30 млрд кубометров газа в год.

Контракт на транзит российского газа через Польшу истекает в мае 2020 года.