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Польша отказалась «за бесплатно» передавать газ РФ 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Польши намерены добиваться от «Газпрома» повышения стоимости транзита газа из России в Германию после истечения действующего контракта. Об этом заявил агентству Bloomberg представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает ТАСС.
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По словам Наимского, сейчас Польша получает от «Газпрома» 21 млн злотых (5,4 млн долларов), что «практически равно нулю». Польша намерена поднять цены, чтобы транзит «больше не был бесплатным».
«Это вопрос бизнеса, — отметил он. — Сейчас огромное количество газа передаётся через Польшу, фактически говоря, за бесплатно, так не должно происходить».
Наимский заявил, что через польский участок газопровода «Ямал-Европа» прокачивается около 30 млрд кубометров газа в год.
Контракт на транзит российского газа через Польшу истекает в мае 2020 года.
Комментарии73
Компании , Рынки , Экономика
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