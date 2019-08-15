Украина создала России новые проблемы

Решение о взыскании с Газпрома 2,6 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза приведено в исполнение судом Люксембурга. Об этом со ссылкой на квартальный отчет российской компании сообщает Интерфакс.

Эти деньги Нафтогазу в рамках газового спора компаний более года назад присудил Стокгольмский арбитраж.

В обнародованном вчера квартальном отчете Газпрома сказано, что в феврале украинская компания направила уведомление об аресте в Люксембурге всех активов и любой задолженности Газпрома.

Уведомления получили местные отделения крупнейших банков (непосредственные кредиторы Газпрома) и компания Gaz Capital (эмитент еврооблигаций Газпрома).

В апреле Газпром оспорил арест и вступление в процесс, однако в мае суд Люксембурга признал решение Стокгольмского арбитража и привел его в исполнение. Позже в том же месяце Газпром ходатайствовал об отмене такого решения. В июне состоялись слушания, в июле ходатайство было отклонено.