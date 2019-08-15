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Украина создала России новые проблемы 

Рамблер + ещё 8 51 минуту назад
Решение о взыскании с Газпрома 2,6 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза приведено в исполнение судом Люксембурга. Об этом со ссылкой на квартальный отчет российской компании сообщает Интерфакс.
Эти деньги Нафтогазу в рамках газового спора компаний более года назад присудил Стокгольмский арбитраж.
В обнародованном вчера квартальном отчете Газпрома сказано, что в феврале украинская компания направила уведомление об аресте в Люксембурге всех активов и любой задолженности Газпрома.
Уведомления получили местные отделения крупнейших банков (непосредственные кредиторы Газпрома) и компания Gaz Capital (эмитент еврооблигаций Газпрома).
В апреле Газпром оспорил арест и вступление в процесс, однако в мае суд Люксембурга признал решение Стокгольмского арбитража и привел его в исполнение. Позже в том же месяце Газпром ходатайствовал об отмене такого решения. В июне состоялись слушания, в июле ходатайство было отклонено.
«Газпром прорабатывает дальнейшие шаги по защите своих интересов», — подчеркивается в отчете компании.
Комментарии253
Компании , Видео , Статьи , Нафтогаз , Газпром , Интерфакс
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