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Нафтогаз назвал срок распродажи активов Газпрома на 3 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает до конца 2020 года получить около 3 млрд долларов от реализации активов Газпрома, взыскиваемых в рамках решения суда Стокгольма.
Как заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко в интервью «Экономической правде», до конца 2020 года Нафтогазу удастся взыскать около 3 млрд долларов.
«Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года», — сказал Витренко.
14 августа суд Люксембурга постановил исполнить решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов с Газпрома. В российской компании заявили, что прорабатывают дальнейшие шаги по защите своих интересов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Компании , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром
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